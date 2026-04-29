GWスタートのきょうは、くもり空の所が多くなっています。関東は夕方から雨の降る所があるでしょう。九州でも夜から雨が降り出し、あすからあさっては広範囲で雨で、警報級の大雨になる所があるでしょう。【CGで見る】きょう午後6時〜の降水の予想シミュレーションきょうは曇天で西から雨雲広がる湿った空気の影響で、東北南部から九州にかけて雲が多いでしょう。関東は夕方から雨の所がありそうです。それとは別の雨雲が九州に夜