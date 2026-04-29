女優の夏菜（36）が28日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。自身が夫との結婚を意識した瞬間を振り返る場面があった。番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。30日後には必ず結婚式が行われるということに、「サバンナ」高橋茂雄は「それまでに絶対に相手を見つけないと