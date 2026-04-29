文部科学省の私立大学支援事業をめぐる汚職事件の裁判で、最高裁は贈賄の罪に問われた東京医科大学の元理事長ら3人の上告を退ける決定をしました。決定は27日付で、3人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した1、2審判決が確定することになります。▼東京医科大学の元理事長・臼井正彦被告（85）と、▼元学長の鈴木衞被告（76）は、便宜を図ってもらう見返りに文科省元局長の次男を大学に合格させたとして贈賄の罪に問われ、▼会社役