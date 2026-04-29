巨人・門脇誠内野手が29日、「甲子園夢プロジェクト」の参加者にシリコンバンドを贈呈し「みんなに頑張ってる姿を見せられるように頑張って行きたい」と誓った。自身は春季キャンプから同バンドを着用している。同プロジェクトは特別支援学校などの生徒に高校野球の甲子園大会を目指す機会を得られるようサポートする目的で21年に発足。門脇はドラフト指名された22年から練習会などでサポートしており、昨年11月にも行った。