■MLBドジャース ー マーリンズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのマーリンズ戦に今季5度目の先発登板をし、6回104球を投げ、被安打5、奪三振9、四死球4、失点2（自責1）。また5戦連続のクオリティスタート（QS）、メジャー通算700奪三振を達成、さらに規定投球回到達で防御率0.60の両リーグトップに立った。しかし打線の援護なく、同16日のメッツ戦以来となる今季2度目の投手専念も