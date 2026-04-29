タレント伊集院光（58）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。リスナーからのネタは基本的に全部読むと語った。MCオードリー若林正恭から「僕、聞いてみたかったんですけど、ラジオのネタメールって選ぶときに選ぶ側の体調、ってありません？」と聞かれた。伊集院は「あるし、ネタと称した辛辣な批判みたいな…なんていうのネタじゃないものを、誹謗中傷みたいなものをネタの所に送られても、そ