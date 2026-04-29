政治や芸術、文化などの分野で功績を残した人に贈られる「春の叙勲」の受章者が発表され、県内からは57人が選ばれました。 瑞宝中綬章にはいずれも長崎大学名誉教授の安達 謙三さん（81）と片岡 千賀之さん（80） 元県副知事の茺本 磨毅穂さん （72） 元東京管区矯正局長の横尾 邦彦さん（71） の4人が選ばれました。 このほか、旭日小綬章に5人、瑞宝小綬章に7人など県内では60歳から91歳までの53人が受章しました