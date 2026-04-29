俳優の柏木由紀子（78）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。約25年前のジャケットで決めた春の“お出かけコーデ”を披露した。【写真・動画】「大切に着られているのですね」「カッコいい！」約25年前のジャケットで決めた春の“お出かけコーデ”披露の柏木由紀子柏木は、黒いジャケットにデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートでポーズを決めた写真や動画を投稿。「実はこちらのジャケットは25年ほど前のも