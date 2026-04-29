優しい好青年だけれど、人と深い関わりを持ちたがらない夏野幹夫。ある日役所に行くと、知らない女性から勝手に婚姻届を出されていたことがわかる――。不思議なシチュエーションから始まる軽快な人間ドラマ「ラプソディ・ラプソディ」が５月１日から公開される。幹夫を演じる高橋一生に、この愛すべき主人公について聞いた。（浅川貴道）監督の利重剛は、１３年ぶりの長編作品となる。最近では俳優としての活躍が目立つが、個