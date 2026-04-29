◇陸上・織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）男子100メートル日本記録保持者の山縣亮太（セイコー）が、織田記念国際を欠場した。予選が終わった後に報道陣の取材に対応。レース前に右太腿裏に張りが生じ「全力で走るのはリスクが高い」と欠場を決めた。前日までは順調に調整。この日のウォーミングアップもこなしていたが、その後に張りが出てきたという。地元広島の大会でもあるだけに「出るの