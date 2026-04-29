27歳の人気モデルが婚活アドバイザーとの面談に臨み、「婚活が一番難しいかも」という評価を受ける場面があった。【映像】27歳モデル 美スタイルあらわなドレス姿4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、