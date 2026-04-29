米歌手テイラー・スウィフト（36）が、自身の声と肖像が無断でAI（人工知能）によって複製や加工されることを防ぐため、商標登録に乗り出したことが分かった。米バラエティー誌が報じたもので、スウィフトは27日、米特許商標庁にあいさつで使う代表的な2件のフレーズ「Hey, it's Taylor Swift」「Hey, it's Taylor」の音声と画像1件の商標登録を新たに申請したという。画像は、大成功を収めた世界ツアー「ジ・エラズ・ツアー」で撮