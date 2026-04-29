生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、4月下旬より、健康サンダル「ゴリラの裸足」を全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴなどで先行発売する。本製品は、SNSで話題の「ゴリラシリーズ」初となるフットウェアアイテムだという。健康サンダル「ゴリラの裸足」○立体的なゴリラの顔が足裏を刺激する新感覚サンダル「ゴリラの裸足」は、インパクト設計とおもしろスパイスをコンセプトにした「ゴリラシリーズ」