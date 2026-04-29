ミラノ・コルティナ五輪で、フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香選手（24）が2026年4月17日、自身のインスタグラムを更新。デニム×タンクトップ姿を披露した。「ぜひ見てください」中尾選手は、ファッション誌「サファリ」に登場することについて「ぜひ見てください」と告知するとともに、白いタンクトップにデニムをあわせたショット2枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いクロップド丈のタン