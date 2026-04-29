28日夜、静岡市清水区の国道1号バイパスで落石が発生し、現在も上下線の一部区間で通行止めとなっています。警察などによりますと28日午後11時前、静岡市清水区興津東町の国道1号バイパスで走行していたドライバーから「土砂が道路をふさいでいる」と通報がありました。現場は約50メートルの範囲に法面から落ちたとみられる石が一時散乱し、数台の車がパンクしたほか車体に傷がつくなどの被害が出たということです。一