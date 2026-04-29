昨今急増する詐欺電話の最近の傾向について、「国際電話番号が増加」「＋１から始まる番号のニセ警察詐欺が継続して見られる」「固定電話の着信地域が頻繁に移り変わる」などの特徴があることが分かった。特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社が、３月に調査で確認された詐欺電話や詐欺ＳＭＳに関する独自調査レポートを公開。３月に入って、国際電話番号・携帯電話番号を使った不審電