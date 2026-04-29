◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手が２９日、ソフトバンク戦前に球団イベント「あなたの夢叶えますｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＢｓ選手会」に参加した。ファンの夢を選手会が選び、球団が夢をかなえるお手伝いをする企画。メジャー経験者で史上最長身の２１３センチ右腕よりも背が高くなった写真を撮りたいという一般女性、高橋すみれさんの要望に応え