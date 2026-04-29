「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が五回にピッチクロック違反で見逃し三振を奪われるまさかのシーンがあった。五回２死、カウント２ストライクからいったん打席を外したラッシング。残り８秒までに構えず、球審がストライクを宣告して見逃し三振に倒れた。ラッシングは思わず球審に抗議し、ベンチからロバーツ監督が出てきて言葉をかわすシーンも。打席を外す