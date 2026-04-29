【第48話-1】 公開期間：4月29日～5月5日 第48話-1を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第48話-1「金星と敗北」をガンガンONLINEに公開した。 第48話-1では、戦闘を終えた一同が警官から逃亡する。一方、結界内に残されたイワンとマガツヒたちは、陰陽の精気を吸い続けて生存を図る。 なお、アプリ版「ガンガンONLINE」では第