苦しい台所事情が続くトッテナム・ホットスパー（スパーズ）は、エースのイングランド代表FWドミニク・ソランケもシーズンアウトとなる可能性が高いようだ。28日、イギリス紙『テレグラフ』が報じた。スパーズは25日に行われたプレミアリーグ第34節でウルヴァーハンプトンを下し、リーグ戦16試合ぶりの白星を挙げた。しかし、同試合ではソランケとオランダ代表MFシャビ・シモンズが負傷交代。シモンズはひざの前十字じん帯断裂