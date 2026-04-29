フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世にプレミアリーグ勢から関心が寄せられているようだ。28日、イギリスメディア『TEAMtalk』が伝えている。現在27歳の上田は法政大学から鹿島アントラーズ、サークル・ブルッヘを経て、2023年8月にフェイエノールトへ完全移籍で加入した。3年目の今シーズンは開幕から9試合で11得点を挙げるなど得点を量産し、ここまでエールディヴィジ（オランダ1部リーグ）では29試合出場で25得点