ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に今季5度目の先発。6回を投げて5被安打9奪三振3四死球2失点の投球を見せた。 ■4回には際どい判定も 15日（同16日）のメッツ戦に続き、投手専念での登板となった大谷。今季5度目の先発でも、その投球に注目が集まった。初回は緩急を織り交ぜ、2者連続三振を奪う上々の立ち上がりで無失点。2回表はオーガスティン・ラミレス捕手に死