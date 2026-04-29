中国のポータルサイト・捜狐にこのほど、「海外ネットユーザーがアニメを見て三角おにぎりの開け方を学ぶ」とした記事が掲載された。記事は、「最近ネット上で日本のコンビニの三角形のおにぎりが話題になっている。一見すると『3秒で食べられそう』だが、実際は『初心者キラー』だ。初めて日本へ行く人の多くがここで失敗し、うまく開けられなかったり、破り方がずれたり、のりが粉々になって散らばったりする。そして、26年の春