春が訪れ、浙江省杭州市民にとって、農村は休暇やレジャー、春のピクニックを楽しむ絶好の目的地となっている。新華網が伝えた。杭州各地で農業、文化、観光の融合発展を推進しており、農村の特色ある産業を活用し、それぞれ趣の異なる農村観光プロジェクトを打ち出すことで、観光客の消費を促し、「春の経済」の活力を大いに引き出している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）