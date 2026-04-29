世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「ホットプレート」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 【写真を見る】サイズも形も豊富…あなたにぴったりな一台は？5位～1位をイッキ見！ 家電のエキスパートが12商品をチェック「やっぱり差が出