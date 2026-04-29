女優の桃井かおり（75）が29日、自身のインスタグラムを更新。手放す予定のバッグを公開した。桃井は「お出かけしま〜」と書き出し、革のジャケット姿でバッグを掲げた写真をアップ。「このバックも嫁ぎ先決まったので一度は持ってあげないと！です」と明かした。昨年から断捨離作業を続けている桃井は「持ち物が片付いてく気軽さと、さよならする寂しさはこの年頃にならないと味わえない旨味かも」とつづった。この投稿に