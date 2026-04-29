イギリスのチャールズ国王夫妻が即位後、初めてアメリカを国賓訪問しています。イランへの軍事攻撃に賛同しないスターマー首相に“噛みつく”トランプ大統領…。アメリカ・イギリスに溝が生じるなかでの訪米は、関係修復に繋がるのでしょうか。【写真で見る】4人でお茶を楽しむ姿も公開されたホワイトハウスでのお茶会の様子英チャールズ国王夫妻がアメリカを訪問ワシントンでの夕食会で起こった銃撃事件から2日。トランプ大統