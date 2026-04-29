◆13連戦の12戦目、疲労も考慮し投手専念ドジャースの大谷翔平選手（31）が28日（日本時間29日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのマーリンズ戦に先発登板。中5日で6回5安打2失点（自責点1）の力投を見せたが、打線の援護なく今季3勝目はお預けとなった。この日は指名打者には入らず、投手に専念し今季初の中5日での登板。その立ち上がり、二死から二塁打を許し得点圏に走者を背負ったが、4番・エドワーズを左飛に仕留め無失点