Photo: 小原啓樹 現在GIZMARTでクラウドファンディング中の、手のひらにすっぽり収まる小さな小さなプロジェクター「Pico Projector Special Edition」。みなさん、チェックしていただけましたか？PCやスマートフォン、タブレットなどとUSB-Cケーブルで接続すればすぐに映像が投影できるシンプル設計で、使い勝手はバツグン。その上とんでもなく小さいサイズなので、バッグやポケットに入れ