フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)の制作陣が舞台裏を語る放送ライブラリーの公開セミナーが、6月6日に神奈川・横浜情報文化センターで開催される。「婚活」「クズ芸人」「今どきじゃない会社」など、反響を呼んだシリーズのディレクター陣に加え、番組チーフプロデューサーも登壇。放送30年を超えてなおSNSや配信で視聴者を広げる長寿番組の“人間ドキュメント”は、ど