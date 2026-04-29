有給休暇で、久しぶりの一人時間を満喫しようと、コンビニでお菓子を買い込みました。上機嫌で店を出たその瞬間、まさかの出来事が起こります。筆者の先輩から聞いたエピソードをお届けします。 楽しみにしていた一人時間 その日、私は有給休暇を取って会社を休んでいました。妻は仕事へ、子どもたちは学校や保育園へ行って、家には私一人。「久しぶりの一人時間を満喫しよう」まずは、コンビニに買い出しに行くこ