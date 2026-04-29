小野田紀美外国人共生担当相が2026年4月28日に行った会見で、外国人との共生についての質問を行った記者が、イスラム教の聖典である「コーラン」の和文訳を読み上げ、小野田氏が困惑する場面があった。「コーランの和文訳を少し調べたら大臣にも参考になる項目がありました」男性記者は「外国人との多文化共生について質問させていただきます」と切り出し、「現在、全国的に外国人と日本の伝統文化に関わる軋轢が報道されているが