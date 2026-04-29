歌手・沢知恵さん（左）／大島青松園 入所者・東條高さん（右）24日 高松市の大島にあるハンセン病療養所の入所者の男性がCDを制作しました。95歳の現役歌手が歌に込めた思いとは。 （「こころ」を歌う東條高さん）「わたしのこころは湖水ですどうぞ漕いでお出でなさい」 歌っているのは、ハンセン病療養所「大島青松園」の入所者、東條高さんです。 沢知さん「1番はまあまあ歌えましたね」東條さん「2番は難し