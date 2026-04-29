バーミンガムの古橋と藤本が退団の可能性浮上イングランド2部バーミンガム・シティには日本人3選手が所属しているが、FW古橋亨梧、MF藤本寛也の2人は今夏の退団の可能性が取り沙汰されている。イングランド地元メディアが報じた。今季イングランド2部チャンピオンシップに昇格したバーミンガムは前節ブリストル・シティに2-1で勝利。今季のホーム最終戦を勝利で飾って、10位へと浮上した。3位から6位の1部昇格プレーオフ圏内に