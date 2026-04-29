太陽の光に当たることができない難病を患う5歳の男の子の母親が息子を主人公にした絵本を出版し、浜松市長に報告しました。27日、浜松市役所を訪れたのは、浜松市に住む新貝海陽（うみひ）くんと母・真夕さんです。海陽くんは紫外線を浴びるとやけどのような症状が出て皮膚がんのリスクが高まる「色素性乾皮症」と闘っています。真夕さんはこの難病を多くの人に知ってもらうため、クラウドファンディングで費用を集め、息子を主人