大阪杯２着のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）への挑戦を視野に入れていることが、４月２９日までに分かった。石橋調教師は「登録はまだ先だけど、視野に入れて考えていきたい」と見通しを語った。主戦の武豊騎手は「まず今は宝塚記念に向けて」と前置きしたうえで、「実現したらうれしい。去年も宝塚記念を勝っ