世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」誕生から20周年を記念して、「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催が決定！“イースト高校”の生徒になれる、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級のリアルイベントです☆ ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」