お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平がパーソナリティを務める、ニッポン放送『有田哲平おしゃべりMUSIC』が、25日に放送された（後4：50）。【写真】有田哲平“おしゃべりラジオ”今回はビートルズ特集有田は同局で、ソロとして2005年6月まで『目からウロコ!24』、コンビとして2008年12月まで『くりぃむしちゅーのオールナイトニッポン』でレギュラーパーソナリティーを担当。プロレス、アニメ、ゲーム、映画など多