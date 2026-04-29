歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、6月24日にアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースすることを発表した。【動画】Hiromitsu Kitayama「ULTRA」ミュージックビデオ北山は、昨年12月にポニーキャニオンとTOBEの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。 4月22日にはシングル『ULTRA』をリリースし、本作はレーベル移籍後の第2弾作品となる。タイトル『ULTRAct