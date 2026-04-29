岩手県大槌町の２か所で延焼が続く山林火災で、平野公三町長は２９日、町が発令している避難指示について一部地域を除き、同日中にも解除する方針を示した。平野町長は同日午前の記者会見で、「火災の範囲が広く鎮圧には至っていないが、一部地区を除いて安全が確認されたため避難指示を解除することにした」と述べた。火災による落石で通行止めとなっている一部地区では、孤立の恐れがあるとして、町は同日午前の時点で避難