◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が6回104球を投げ、5安打、9奪三振、4与四死球、2失点(自責点1)で降板しました。この日の先発はここまで4試合に先発登板し、防御率0.38をマークしている大谷選手。初回は2者連続三振を奪うと、2塁打を打たれますが後続をレフトフライに抑え上々の立ち上がりを見せます。2回は先頭のアグスティン・ラミレス選手に死球を与えると、直後に意表を突いたラ