神田伯山の一番弟子の講談師、神田梅之丞（32）が29日、公式サイトなどを更新。前座見習いとなった4年前に結婚していたことを報告した。「ご報告」と題した文面をアップ。「私、神田梅之丞は学生時代よりお付き合いをしていた方と前座見習いとなった折に入籍をいたしました」と記した。梅之丞は21年10月に伯山に入門し、今年2月に二ツ目に昇進した。公表のタイミングについて「四年を経た今、ご報告をするというのもいかがなものか