イングランドの名門マンチェスター・ユナイテッドの出身で、イングランド代表では10番を背負ったこともあるジェシー・リンガード。2023年まで在籍したノッティンガム・フォレストを最後にイングランドを離れており、その後韓国を経由して、現在はブラジルのコリンチャンスに在籍している。コリンチャンスでの背番号は77。3月に加入が発表され、すでに8試合に出場して1ゴールを挙げている。『BBC』によると、今回のコリンチャンス移