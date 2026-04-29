27日(現地時間)、フェネルバフチェはドメニコ・テデスコ監督の解任を発表した。昨年9月にジョゼ・モウリーニョ氏の後任としてフェネルバフチェの監督に就任したテデスコ監督は、国内リーグで22試合無敗を記録、UEFAヨーロッパリーグ(EL)でもノックアウトステージ進出を果たすなど就任当時低迷していたチームを見事に立て直した。しかし、26日に行われた宿敵ガラタサライとのリーグ戦に0-3で敗れた翌日、フェネルバフチェは突如とし