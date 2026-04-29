NHK連続テレビ小説『風、薫る』第23話は、不協和音でいっぱいの養成所内の様子を見かねて、りん（見上愛）が奮闘する。 参考：『風、薫る』第24話、りん（見上愛）がシマケン（佐野晶哉）に翻訳の相談をする 「まだ船の上」だと言う看護の教員がやってくるまで、ナイチンゲールの書籍『NOTES ON NURSING（看護覚え書き）』を読了し、最後の章の意味を理解するという宿題を出されたりんたち。全文英語のこの本をなんと