28日(現地時間)、サッカーの競技規則の制定・管理を行う国際サッカー評議会(IFAB)がカナダのバンクーバーで特別会合を開催し、新たに二つのルールを今年夏の北中米ワールドカップから適用することを決議した。国際サッカー連盟(FIFA)からの提案によって議論された今回の二つの新ルールのうち、一つは試合中に選手同士が口論になった際の振る舞いについてのもので、これまで口元を手やユニフォームで隠しながら相手選手に対して差別