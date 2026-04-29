タレントの市井紗耶香が28日に自身のアメブロを更新。独り立ちした娘に会ってきたことを報告した。この日、市井は「日持ちする煮物やおばんざいをいくつか作りタッパーに詰めて、ひとり立ちした娘に会ってきた」と報告。娘に会った際の心境を「会うと安心 ほんとうに安心」とつづった。また、新生活を送る娘の様子を「少しずつ慣れてきて、その土地に馴染むようにやわらかな表情をしていた」と明かし「母として、できることはなん