タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と出会って31年目の記念日を迎えたことを明かした。この日、北斗は庭に置いている猿の置物が不自然な場所に移動していたといい「誰が何をやったら、こうなるのさ？犯人は誰？？こんな重くてデカいのに」と驚いた様子でコメント。この出来事をきっかけに佐々木が大掃除を始めたことを報告し「お猿さんも、定位置に戻りました」とつづった。続けて「話は変わ