お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんを塾の体験に行かせたことを報告した。この日、小原は「髪をふりみだしながら遊んでおります 誠希千は練習しております」と長男・誠希千くんと長女・こうめちゃんの公園での様子を公開した。続けて「誠八は？本日、お試し体験 塾に送っていきました！」と明かし、塾の体験に申し込んだ理由について「日々 算数の宿題に時間がかかり、しかも そ