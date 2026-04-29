タレントの小倉優子が28日に自身のアメブロを更新。息子のために作った弁当と暑さ対策についてつづった。この日、小倉は「下から冷やして、上からは風です！」と述べ、冷却中の弁当の写真を公開。「これから暑くなると、お弁当の痛みが気になります」と、これからの季節ならではの悩みをつづった。続けて、保冷剤代わりの工夫として「少し前から、凍らしたゼリーも入れています！！」と説明。最後に「今日も部活も頑張れ〜！！」と